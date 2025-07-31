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Rıza Akpolat'ın baldızına gözaltı! Bir çanta dolusu parayla kamerada...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rıza Akpolat&#039;ın baldızına gözaltı! Bir çanta dolusu parayla kamerada...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kangal'ın sırt çantası içinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler kameraya yansıdı.

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturmada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 kişiden 23'ü tutuklanmıştı. Soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. 

Ekol TV'nin haberine göre, görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI

Emniyet birimleri tarafından yapılan operasyonlarda, Kangal’ın suç örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı faaliyetlerde yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, Kangal’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

PARALARI EŞİNİN KARDEŞLERİ ÜZERİNDEN Mİ AKLADI?

Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal’ın, bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği paraları eşinin kardeşleri üzerinden akladığı iddia edildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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