İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca..) İZSU 31 Temmuz su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Şehrin birçok ilçe ve mahallelerinde su kesintileri yaşanacaktır. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu. 31 Temmuz'da İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca, Dikili, Kınık ve Menderes ilçelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), ana boru arızası nedeniyle İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.
İzmir su kesintileri, ana boru arızası kapsamında gerçekleştiriliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU açıklaması ile 31 Temmuz 2025 İzmir'de su kesintisine dair tüm detaylar....
31 TEMMUZ İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Ana boru arızası nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca, Dikili, Kınık ve Menderes, ilçelerindeki kesintilerden etkilenen vatandaşlar İZSU programını incelemeye başladı.
31 TEMMUZ KESİNTİ PROGRAMI
31 Temmuz İzmir'de suların ne zaman geleceğine dair detaylar şu şekildedir;
|ALİAĞA
|SİTELER
|30.07.2025 saat 16:16 ile 18:16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Siteler mahallesi 430 sokak no:22 de meydana gelen anaboru arızası nedeniyle 2 saat kesinti olacaktır.
|BAYRAKLI
|BAYRAKLI, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI
|31.07.2025 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1620/28 SOKAK NO:90
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI
|31.07.2025 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1912 SOKAK NO:66
|BERGAMA
|ZEYTİNDAĞ
|30.07.2025 saat 15:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yoğun kullanımdan dolayı zeytindağ mahallesinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanılacaktır.
|BUCA
|ADATEPE, ÇAĞDAŞ, İZKENT, KARANFİL
|31.07.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1107 sokak içinde meydana gelen anaboru arızası nedeniyle su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
|DİKİLİ
|GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY
|29.07.2025 saat 22:00 ile 30.07.2025 saat 08:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Dikili ilçesi Gazipaşa, Salimbey ve İsmetpaşa Mahalleleri'nde aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle bazı Mahallelerde basınç düşüklüğü yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KINIK
|OSMANİYE
|29.07.2025 saat 08:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Osmaniye mahallesi dere sokakta ana boru arızası nedeniyle Osmaniye mahallesinde su kesintisi uygulanacaktır.
|KINIK
|ARPASEKİ, AZİZİYE, BÜYÜKOBA, ÇİFTLİKKÖY, KARATEKELİ, TAŞTEPE
|28.07.2025 saat 10:26 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ Elektrik kesintilerinden dolayı sondaj kuyularındaki dalgıç pompalarımız düzenli çalışmadığından ayrıca aşırı su kullanımdan kaynaklı depo seviylerindeki düşüş nedeniyle arpaseki,aziziye,büyükoba,çiftlikköy,karatekeli ve taştepe mahallelerinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşancaktır.
|KINIK
|ARPASEKİ
|18.07.2025 saat 08:06 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Arpaseki mahallesinde su sondaj kuyuları debi düşüklüğü ve yoğun su kullanımından dolayı mahalle genelinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır.
|MENDERES
|ORTA
|31.07.2025 saat 07:20 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1056 sokakta ana boru arızası mevcuttur. 3 saat su kesintisi vardır.