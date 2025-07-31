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İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca..) İZSU 31 Temmuz su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;in birçok ilçesinde su kesintisi (Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca..) İZSU 31 Temmuz su kesintisi programı: İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Şehrin birçok ilçe ve mahallelerinde su kesintileri yaşanacaktır. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu. 31 Temmuz'da İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca, Dikili, Kınık ve Menderes ilçelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), ana boru arızası nedeniyle İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.

İzmir su kesintileri, ana boru arızası kapsamında gerçekleştiriliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU açıklaması ile 31 Temmuz 2025 İzmir'de su kesintisine dair tüm detaylar....

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca..) İZSU 31 Temmuz su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

31 TEMMUZ İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Ana boru arızası nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca, Dikili, Kınık ve Menderes, ilçelerindeki kesintilerden etkilenen vatandaşlar İZSU programını incelemeye başladı.

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Aliağa, Bayraklı, Bergama, Buca..) İZSU 31 Temmuz su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

31 TEMMUZ KESİNTİ PROGRAMI

31 Temmuz İzmir'de suların ne zaman geleceğine dair detaylar şu şekildedir; 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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