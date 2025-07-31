2025 Ev ve iş yeri kira artış oranlar hesaplama: Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayıyla birlikte kira artış oranı gündeme geldi. Ev ve dükkan sahiplerinin büyük bir ilgiyle merakla beklediği kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla belli oldu.

Temmuz ayı için ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 43,23 olarak öne çıktı. TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini paylaşıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

AĞUSTOS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Ağustos ayı kira artış oranı da 4 Ağustos'ta netlik kazanacak.

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 43,23 oldu. Böylec kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirildi.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Mevcut kira: 10.000 TL

Zam oranı: % 43,23

Zam bedeli: 4.323 TL

Yeni dönem zamlı kira: 14.323 TL

Mevcut kira: 15.000 TL

Zam oranı: % 43,23

Zam bedeli: 6.484 TL

Yeni dönem zamlı kira: 21.484 TL