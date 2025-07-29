TOKİ 250 bin konut projesi için nefesler tutuldu. İlk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde TOKİ 250 bin konut projesinin başlayacağı tarih yer alıyor. Ayrıca konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacağı duyurulmuştu. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

250 Bin Sosyal Konut Projesi şu sıralar gündemi meşgul eden konulardan biridir. Özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bahsi geçen konut projesi hakkında detaylı bilgi almak istiyor.

Yatay ve yerel mimariye uygun bir şekilde hazırlanması planan konutların çevre dostu olması dikkatleri üzerine çekerken dar gelirli vatandaşlar 250 Bin Sosyal Konut Projesiyle beraber daha kolay ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 250 bin konut projesinin başlayacağı tarih hakkında henüz açıklama yapılmamıştır. Şu an için TOKİ 250 bin konut projesinin ne zaman başlayacağı bilinmemektedir.

Ülkemizde konut sorununa olan ihtiyacın artmasıyla beraber vatandaşlar daha kolay ev sahibi olabilmek için sosyal konut uygulamalarının hayata geçirilmesini beklemeye başladı.

EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılacak konut sayıları şöyle:

"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."





İHALE TARİHLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ