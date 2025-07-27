Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gayrimenkul Sertifikası ne zaman halka arz olacak, birim fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak

Gayrimenkul Sertifikası ne zaman halka arz olacak, birim fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gayrimenkul Sertifikası ne zaman halka arz olacak, birim fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak
Gayrimenkul Sertifikası, TOKİ, Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için yeni bir finansman modeli devreye giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen "Gayrimenkul Sertifikası" sistemi, yatırımcılara düşük bütçelerle konut projelerine ortak olma şansı sunuyor. Modelin ilk uygulaması, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesiyle başlıyor.

Gayrimenkul Sertifikalarının dayanak varlığı olan Damla Kent projesi, İstanbul’un gelişen ilçesi Başakşehir’de konumlanıyor. İstanbul Havalimanı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi önemli merkezlere olan yakınlığıyla dikkat çeken proje; 379 bin metrekarelik arsa üzerinde, toplamda 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip.

Projede ilk etapta 1.540 konutun sertifikaları halka arz edilecek. İlerleyen aşamalarda 674 konutun daha yatırımcılara sunulması planlanıyor. Proje tamamlandığında 5 bin 325 konut ve 244 ticari birim yer alacak. İnşa sürecinin 1 Ekim 2025’te başlaması ve 4 Şubat 2029’da tamamlanması hedefleniyor.

Gayrimenkul Sertifikası ne zaman halka arz olacak, birim fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak - 1. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Gayrimenkul Sertifikası halka arz 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlanacak ve 8 Ağustos 2025 Cuma günü sona erecek. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen yeni finansman modeli, İstanbul Başakşehir’de inşa edilecek Damla Kent projesine dayalı olarak yatırımcılara sunulacak.

Gayrimenkul Sertifikası ne zaman halka arz olacak, birim fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak - 2. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ BİRİM FİYATI NE KADAR?

Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikalarının birim fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Fiyat konutların toplam satış değerinden yüzde 24,1 indirimli olacak şekilde hesaplandı. Yatırıma başlamak için alt limit yalnızca bir adet sertifika olup, üst sınır bulunmuyor.

Gayrimenkul Sertifikası ne zaman halka arz olacak, birim fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak - 3. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BORSA KODU NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikalarının Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz resmi olarak duyurulmadı. Sertifikalar 11 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Kod bilgisi SPK tarafından onaylanan izahname ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna açıklanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacakTır sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciyi resmen biçti geçti! Eski baro başkanı öldü, 1 kişi ağır yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arzu Çimen öldü mü? Esra Erol'daki Arzu ölüm haberiyle gündeme geldi - HaberlerArzu Çimen öldü mü? Esra Erol'daki Arzu ölüm haberiyle gündeme geldiBeşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacak - HaberlerBeşiktaş - Shakhtar Donetsk maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Rövanş maçı Krakow’da yapılacakFNAF 2 filmi ne zaman çıkacak? Five Nights at Freddy's 2 vizyon tarihi belli oldu - HaberlerFNAF 2 filmi ne zaman çıkacak? Five Nights at Freddy's 2 vizyon tarihi belli olduVan Havalimanı ne zaman kapanacak? Van Ferit Melen Havalimanı 3 ay hizmet dışı kalacak! - HaberlerVan Havalimanı ne zaman kapanacak? Van Ferit Melen Havalimanı 3 ay hizmet dışı kalacak!Leyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman? Leyla dizisi final bölümü merakla bekleniyor - HaberlerLeyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman? Leyla dizisi final bölümü merakla bekleniyorArsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın şifresiz yapılacak! - HaberlerArsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın şifresiz yapılacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...