Gayrimenkul Sertifikası ne zaman halka arz olacak, birim fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için yeni bir finansman modeli devreye giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen "Gayrimenkul Sertifikası" sistemi, yatırımcılara düşük bütçelerle konut projelerine ortak olma şansı sunuyor. Modelin ilk uygulaması, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesiyle başlıyor.

Gayrimenkul Sertifikalarının dayanak varlığı olan Damla Kent projesi, İstanbul’un gelişen ilçesi Başakşehir’de konumlanıyor. İstanbul Havalimanı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi önemli merkezlere olan yakınlığıyla dikkat çeken proje; 379 bin metrekarelik arsa üzerinde, toplamda 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip.

Projede ilk etapta 1.540 konutun sertifikaları halka arz edilecek. İlerleyen aşamalarda 674 konutun daha yatırımcılara sunulması planlanıyor. Proje tamamlandığında 5 bin 325 konut ve 244 ticari birim yer alacak. İnşa sürecinin 1 Ekim 2025’te başlaması ve 4 Şubat 2029’da tamamlanması hedefleniyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Gayrimenkul Sertifikası halka arz 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlanacak ve 8 Ağustos 2025 Cuma günü sona erecek. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen yeni finansman modeli, İstanbul Başakşehir’de inşa edilecek Damla Kent projesine dayalı olarak yatırımcılara sunulacak.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ BİRİM FİYATI NE KADAR?

Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikalarının birim fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Fiyat konutların toplam satış değerinden yüzde 24,1 indirimli olacak şekilde hesaplandı. Yatırıma başlamak için alt limit yalnızca bir adet sertifika olup, üst sınır bulunmuyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BORSA KODU NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikalarının Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz resmi olarak duyurulmadı. Sertifikalar 11 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Kod bilgisi SPK tarafından onaylanan izahname ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna açıklanacak.