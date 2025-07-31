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Acil servisteki dehşet anları olay olmuştu! Yaralanan hekim konuştu: Polisle göz göze geldik...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde bir kişi bıçakla Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve bir güvenlik görevlisini yaraladı. Aydoğdu dehşeti "Yerde kanlar vardı, daha ne olduğunu çözmeye çalışırken tam polisle göz göze geldiğim anda birisinin benim bıçakladığını hissettim. Dediğim gibi olayı çözmeye çalışırken talihsiz bir şey yaşandı" ifadeleriyle anlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Balıklıgöl Devlet Hastanesinden dün korkunç görüntüler geldi. Bir şahıs, kesici bir aletle hastane koridorunda önüne gelene saldırdı.

Olayda bir doktor ve bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aydoğdu olayın olduğu sırada hastalarını kontrol ettiğini hatırlattı.

POLİSLE GÖZ GÖZE GELİRKEN BIÇAKLANDI

Duyduğu sesler üzerine acil servise yöneldiğini aktaran Aydoğdu, "Olaydan haberim yoktu. Yerde kanlar vardı, daha ne olduğunu çözmeye çalışırken tam polisle göz göze geldiğim anda birisinin benim bıçakladığını hissettim.

Acil servisteki dehşet anları olay olmuştu! Yaralanan hekim konuştu: Polisle göz göze geldik... - 1. Resim

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ O ANI ANLATTI

Beni kimin bıçakladığını görmedim bile. Sonra görüntüleri izledim. Ben şahsı zaten tanımıyorum. Dediğim gibi olayı çözmeye çalışırken talihsiz bir şey yaşandı. Çok şükür şu anda daha iyiyim. Allah bir daha göstermesin. Gerçekten verilmiş bir sadakamız var. Bir santim daha aşağıya olsaydı, atardamar, şah damar dediğimiz yere denk gelebilirdi." dedi.

Aydoğdu, saldırganı tanımadığını, olaya ilişkin görüntüleri daha sonradan gördüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Tabii bu tür olayların gerçekten yaşanmasını istemeyiz. O anda daha kötü olabilirdi. Düşünün siz görev başındasınız gelip sizin boğazınızı kesiyor. Gerçekten ben hala o olayın şokundayım. Allah kimseye göstermesin, temennimiz bu olaydan bir daha yaşanmaması"

Acil servisteki dehşet anları olay olmuştu! Yaralanan hekim konuştu: Polisle göz göze geldik... - 2. Resim

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DURUMU İYİ

Olay sırasında yaralanan güvenlik görevlisi Harun Polat'ın da sağlık durumunu yakından takip ettiğini aktaran Aydoğdu, Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, şu an kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Öte yandan gözaltına alınan saldırgan İ.H.K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde dün zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

Saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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