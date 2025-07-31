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MEB milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni alımı ne zaman, nasıl yapılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEB milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni alımı ne zaman, nasıl yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), beden eğitimi öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. 19 kişilik kontenjan için başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruda beden eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere milli sporculardan başvuru alınacağını açıkladı. Bu kapsamda, 19 kişilik kontenjan ayrıldı. Peki, MEB milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni alımı ne zaman, nasıl yapılacak?

MEB MİLLİ SPORCULARDAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların ilk değerlendirmesi, 18-20 Ağustos 2025 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Bu aşamada uygun bulunan başvurular, il milli eğitim müdürlüklerine iletilecek.

İkinci aşamada, 27-28 Ağustos 2025 tarihlerinde il milli eğitim müdürlükleri, adayların sisteme yüklediği belgeleri inceleyecek ve şartlara uygun başvuruları onaylayacak.

MEB milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni alımı ne zaman, nasıl yapılacak? - 1. Resim

MEB MİLLİ SPORCU ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Söz konusu atamalar, “2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu” kapsamında gerçekleştirilecek ve sonuçlar bu duyuruyla birlikte ilan edilecek.

MEB’in bu uygulaması, özellikle aktif spor hayatını tamamlamış olan milli sporculara, beden eğitimi öğretmenliği alanında istihdam fırsatı sunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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