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Adana'da trafikte zorla cam silen şahıslar, sürücülerin kabusu haline geldi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın birçok noktasında trafik ışıklarında araçların zorla camını silmeye çalışan ve karşılığında para isteyen şehir eşkıyaları vatandaşı canından bezdirdi. Otomobilinin camını sildirmek istemeyen sürücüleri aracı çizmekle tehdit edip, arabalara tekme ve yumruk atan şahıslara tepki gösteren sürücüler, polis ve zabıtadan yardım istedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi başta olmak üzere merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan cam silen gençler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor. Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da yeterli olmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.

Adana'da trafikte zorla cam silen şahıslar, sürücülerin kabusu haline geldi! - 1. Resim

ZORLA KAPILARI AÇIYORLAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birçok cam silici gencin, sürücülerin kapılarını zorladığı, bazı sürücülerin kapılarını açıp para talep ettiği görüldü. Ayrıca cam silen bir şahsın da kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla çekmesi pes dedirtti. Sürücüler, cam silen şahıslara tepki gösterip, polis ve zabıtaların bu durumun bir an önce önüne geçmesini istedi.

Adana'da trafikte zorla cam silen şahıslar, sürücülerin kabusu haline geldi! - 2. Resim

"ARABALARA TEKME, YUMRUK ATIYORLAR"

Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, "Zabıtalar görevlerini yapsalar çok iyi olacak. Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor." dedi.

Adana'da trafikte zorla cam silen şahıslar, sürücülerin kabusu haline geldi! - 3. Resim

"POLİS VE ZABITALAR VATANDAŞA YARDIMCI OLSUN"

Dolmuş sürücüsü Adnan Yılmaz, "Bu cam silen şahıslar bizim yanımıza gelmiyor ama sürekli görüyoruz, vatandaşlara zorluk çıkartıyorlar. Polis ve zabıtalar vatandaşa yardımcı olsun. Bu şahıslar kadınların çantasını da çalar." diye konuştu.

Adana'da trafikte zorla cam silen şahıslar, sürücülerin kabusu haline geldi! - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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