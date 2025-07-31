Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında nasıl tur atlar? İşte turu geçme ihtimalleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, ilk karşılaşmada 4-2 mağlup olduğu Shakhtar Donetsk ile Polonya’nın Krakow kentinde karşı karşıya geliyor. Zorlu deplasmanda turu geçmek için mücadele edecek siyah beyazlıların turu geçme ihtimalleri merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK KARŞISINDA NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, ilk maçta Tüpraş Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenilerek tur şansını zora soktu.

Rövanş maçında turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyetle maçı kazanması gerekiyor. Örnek olarak, 3-0, 4-1 veya 5-2 gibi skorlar siyah beyazlıları doğrudan Avrupa Ligi 3. eleme turuna taşıyacak.

2-0 veya 3-1 gibi iki farklı galibiyetle maçın alınması halinde beraberlik gelecek ve maç uzatmalara kalacak.

Tek farklı galibiyet veya yenilgi durumunda ise turu atlayan takım Shakhtar Donetsk olacak.

BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMEK İÇİN KAÇ GOL ATMASI GEREKİYOR?

Beşiktaş’ın, Shakhtar Donetsk karşısında turu geçmesi için en az 3 gol farkla galip gelmesi gerekiyor. 3-0, 4-1 veya daha yüksek skorlu bir galibiyet doğrudan turu getirecek. Eğer siyah beyazlılar iki farklı galibiyet 2-0, 3-1 gibi maç uzatmalara gidecek.

Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa turu kazanan takımı penaltı atışları belirleyecek.

İlk maçta Shakhtar’ın 4 golüne karşılık Beşiktaş, Tammy Abraham’ın penaltı golü ve Joao Mario’nun son dakikalardaki golüyle sadece 2 gol bulabildi. Bu nedenle, rövanş maçında siyah-beyazlıların hücumda daha agresif ve etkili bir oyun sergilemesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Shakhtar’ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü TSİ 21:00’de Polonya’nın Krakow kentindeki Reymana Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı olacak.