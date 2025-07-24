Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Shakhtar Donetsk&#039;i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?
UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Avrupa Elemeleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. k. İki ayaklı eşleşmede yenilgi, beraberlik veya galibiyet durumunda neler olacağı merak konusu.

Beşiktaş, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelerek Avrupa macerasına başlıyor. 

Peki, Beşiktaş yenilirse elenir mi, berabere kalırsa ne olur ve turu geçerse rakibi kim olacak?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'E YENİLİRSE ELENİR Mİ?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda iki ayaklı bir eşleşme formatında mücadele ediyor.

Bu nedenle 24 Temmuz 2025’teki ilk maçta yenilse bile doğrudan elenmeyecek. UEFA’nın kurallarına göre, tur atlayanı belirlemek için iki maçtaki toplam gol sayısı dikkate alınacak. Eşitlik durumunda uzatmalar ve gerekirse penaltı atışları devreye girecek. 

Beşiktaş’ın Shakhtar’a elenmesi durumunda Avrupa macerası sona ermeyecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’na katılarak İrlanda’dan St. Patrick’s veya Estonya’dan Kalju eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beşiktaş, 24 Temmuz’daki ilk maçta Shakhtar Donetsk ile berabere kalırsa turun kaderi 31 Temmuz 2025’teki rövanş maçına kalacak.

UEFA Avrupa Ligi eleme turlarında, iki maç sonunda toplam gol sayısına bakılıyor. Eğer eşitlik bozulmazsa, uzatmalar ve penaltılar tur atlayanı belirleyecek.

Beşiktaş’ın ilk maçta golsüz veya gollü bir beraberlik alması durumunda, rövanşta galip gelmesi tur için yeterli olacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'İ ELERSE RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i iki maç sonunda elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükselecek ve Rangers (İskoçya) ile Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hulk Hogan kimdir, neden öldü? WWE efsanesi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hulk Hogan kimdir, neden öldü? WWE efsanesi hayatını kaybetti - HaberlerHulk Hogan kimdir, neden öldü? WWE efsanesi hayatını kaybettiBeşiktaş Shakhtar Donetsk maçı tek maç mı, rövanşı var mı? - HaberlerBeşiktaş Shakhtar Donetsk maçı tek maç mı, rövanşı var mı?Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi - HaberlerVoleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimiBeşiktaş - Shakhtar Donetsk ilk 11'ler belli oldu mu? BJK maç kadrosunda Orkun Kökçü'de var! - HaberlerBeşiktaş - Shakhtar Donetsk ilk 11'ler belli oldu mu? BJK maç kadrosunda Orkun Kökçü'de var!Türkiye yarı finale yükseldi mi? Türkiye-Japonya voleybol maçı sonucu belli oldu - HaberlerTürkiye yarı finale yükseldi mi? Türkiye-Japonya voleybol maçı sonucu belli olduBeşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak - HaberlerBeşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak
Sonraki Haber Yükleniyor...