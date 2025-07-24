Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. k. İki ayaklı eşleşmede yenilgi, beraberlik veya galibiyet durumunda neler olacağı merak konusu.

Beşiktaş, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelerek Avrupa macerasına başlıyor.

Peki, Beşiktaş yenilirse elenir mi, berabere kalırsa ne olur ve turu geçerse rakibi kim olacak?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'E YENİLİRSE ELENİR Mİ?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda iki ayaklı bir eşleşme formatında mücadele ediyor.

Bu nedenle 24 Temmuz 2025’teki ilk maçta yenilse bile doğrudan elenmeyecek. UEFA’nın kurallarına göre, tur atlayanı belirlemek için iki maçtaki toplam gol sayısı dikkate alınacak. Eşitlik durumunda uzatmalar ve gerekirse penaltı atışları devreye girecek.

Beşiktaş’ın Shakhtar’a elenmesi durumunda Avrupa macerası sona ermeyecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’na katılarak İrlanda’dan St. Patrick’s veya Estonya’dan Kalju eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beşiktaş, 24 Temmuz’daki ilk maçta Shakhtar Donetsk ile berabere kalırsa turun kaderi 31 Temmuz 2025’teki rövanş maçına kalacak.

UEFA Avrupa Ligi eleme turlarında, iki maç sonunda toplam gol sayısına bakılıyor. Eğer eşitlik bozulmazsa, uzatmalar ve penaltılar tur atlayanı belirleyecek.

Beşiktaş’ın ilk maçta golsüz veya gollü bir beraberlik alması durumunda, rövanşta galip gelmesi tur için yeterli olacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'İ ELERSE RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i iki maç sonunda elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükselecek ve Rangers (İskoçya) ile Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.