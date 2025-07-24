Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı tek maç mı, rövanşı olup olmadığı merak edildi.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı tek maç mı, rövanşı var mı merak edildi. Beşiktaş, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI TEK MAÇ MI?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşması, tek maç formatında değil, iki ayaklı bir eşleşme olarak oynanacak. UEFA’nın resmi maç programına göre, 2. Ön Eleme Turu’nda takımlar, toplam gol sayısına göre tur atlayanı belirliyor. Eşitlik durumunda uzatmalar ve gerekirse penaltı atışları devreye giriyor.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesi iki ayaklı bir formatta gerçekleşiyor. Rövanş maçı oynanacak. İlk maçın ardından, ikinci karşılaşma 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de Polonya’daki Reymana Stadyumu’nda oynanacak. Bu maç, turu geçecek takımı kesin olarak belirleyecek.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin rövanş maçı, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21:00’de Polonya’daki Reymana Stadyumu’nda oynanacak.