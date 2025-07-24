HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 17:57 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 17:57 - Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Canlı Yayın, Haber

UEFA Avrupa Ligi heyecanı HT Spor ekranlarına taşınıyor! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı kritik mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma öncesinde HT Spor kanalının yayın durumu, şifreli olup olmadığı ve hangi platformda kaçıncı kanalda yer aldığı gündemdeki yerini aldı. HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda sorgulanıyor.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk karşısında sahaya çıkıyor. Heyecan dolu karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? HT SPOR TELEVİZYONDA VAR MI? HT Spor televizyondan izlemek için uydu bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Maçların canlı yayınları için uydu bilgileri girilerek HT Spor kanalına ulaşılabiliyor. HT Spor Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam Frekans: 11837 Vertical (Dikey) Sembol Oranı: 30000 HT Spor Yayıncı Platformlar: Digitürk: Kanal 75

D-Smart: Kanal 79

Tivibu: Kanal 87

Kablo TV: Kanal 227

Turkcell TV+: Kanal 73

Radyo Frekansı: İstanbul 105.4 İlgili Haber TRT Spor Yıldız frekans bilgileri! Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? HT SPOR ŞİFRELİ Mİ? HT Spor kanalı şifresiz yayın yapıyor. Herhangi bir dekoder, özel üyelik ya da ek ücret ödemeye gerek kalmadan izlenebiliyor. Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşması da HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. HT SPOR ÜCRETLİ Mİ? HT Spor ücretsiz olarak izlenebiliyor. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV üzerinden HT Spor canlı yayınına ulaşmak mümkün. İlgili Haber Fenerbahçe - Al Ittihad Jeddah maçı hangi kanalda, Jhon Duran oynayacak mı? Muhtemel maç kadrosu açıklandı HT SPOR DİGİTURK, D-SMART, TİVİBU, KABLO TV KAÇINCI KANALDA? Digiturk: 75. Kanal D-Smart: 79. Kanal Tivibu: 87. Kanal Kablo TV: 227. Kanal Turkcell TV+: 73. Kanal BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 24 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de oynanacak. İlgili Haber Beşiktaş'ta veda zamanı! Bonservisi ortaya çıktı: İşte yeni takımı...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan