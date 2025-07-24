HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti
UEFA Avrupa Ligi heyecanı HT Spor ekranlarına taşınıyor! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı kritik mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma öncesinde HT Spor kanalının yayın durumu, şifreli olup olmadığı ve hangi platformda kaçıncı kanalda yer aldığı gündemdeki yerini aldı. HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda sorgulanıyor.
Beşiktaş Shakhtar Donetsk karşısında sahaya çıkıyor. Heyecan dolu karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda?
HT SPOR TELEVİZYONDA VAR MI?
HT Spor televizyondan izlemek için uydu bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Maçların canlı yayınları için uydu bilgileri girilerek HT Spor kanalına ulaşılabiliyor.
HT Spor Uydu Bilgileri:
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor Yayıncı Platformlar:
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+: Kanal 73
Radyo Frekansı: İstanbul 105.4
HT SPOR ŞİFRELİ Mİ?
HT Spor kanalı şifresiz yayın yapıyor. Herhangi bir dekoder, özel üyelik ya da ek ücret ödemeye gerek kalmadan izlenebiliyor. Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşması da HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
HT SPOR ÜCRETLİ Mİ?
HT Spor ücretsiz olarak izlenebiliyor. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV üzerinden HT Spor canlı yayınına ulaşmak mümkün.
HT SPOR DİGİTURK, D-SMART, TİVİBU, KABLO TV KAÇINCI KANALDA?
Digiturk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
Turkcell TV+: 73. Kanal
BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 24 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de oynanacak.