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Haberler > Haberler > HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti

HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti
UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı HT Spor ekranlarına taşınıyor! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı kritik mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma öncesinde HT Spor kanalının yayın durumu, şifreli olup olmadığı ve hangi platformda kaçıncı kanalda yer aldığı gündemdeki yerini aldı. HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda sorgulanıyor.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk karşısında sahaya çıkıyor. Heyecan dolu karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? 

HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti - 1. Resim

HT SPOR TELEVİZYONDA VAR MI?

HT Spor televizyondan izlemek için uydu bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Maçların canlı yayınları için uydu bilgileri girilerek HT Spor kanalına ulaşılabiliyor.

HT Spor Uydu Bilgileri:

42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

HT Spor Yayıncı Platformlar:

Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+: Kanal 73
Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti - 2. Resim

HT SPOR ŞİFRELİ Mİ?

HT Spor kanalı şifresiz yayın yapıyor. Herhangi bir dekoder, özel üyelik ya da ek ücret ödemeye gerek kalmadan izlenebiliyor. Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşması da HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti - 3. Resim

HT SPOR ÜCRETLİ Mİ?

HT Spor ücretsiz olarak izlenebiliyor. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV üzerinden HT Spor canlı yayınına ulaşmak mümkün.

HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti - 4. Resim

HT SPOR DİGİTURK, D-SMART, TİVİBU, KABLO TV KAÇINCI KANALDA?

Digiturk: 75. Kanal

D-Smart: 79. Kanal

Tivibu: 87. Kanal

Kablo TV: 227. Kanal

Turkcell TV+: 73. Kanal

HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti - 5. Resim

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 24 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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