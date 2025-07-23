Fenerbahçe - Al Ittihad Jeddah maçı hangi kanalda, Jhon Duran oynayacak mı? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı

Yeni sezon için hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe, kamp döneminin üçüncü hazırlık mücadelesinde Suudi Arabistan’ın güçlü temsilcisi Al Ittihad ile sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Al Ittihad Jeddah maçı hangi kanalda, Jhon Duran oynayacak mı merakla araştırılıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını merakla beklerken maç saati, yayın bilgisi ve muhtemel kadrolar da netleşti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın ilk kez süre alma ihtimali de gündemde.

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Portekiz kampında hazırlık maçında karşılaşacağı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad mücadelesi 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayacak. Kritik karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz'deki hazırlık kampında üçüncü maçına çıkacak Fenerbahçe Al Ittihad karşılaşmasına 23 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kolombiyalı golcü Jhon Duran, teknik heyetin kararına bağlı olarak Al Ittihad maçında ilk kez forma giyebilir. Daha önceki hazırlık maçlarında süre alamayan Duran’ın bu akşamki karşılaşmada takıma katkı sağlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fenerbahçe muhtemel ilk 11: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri