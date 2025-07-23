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Galatasaray - Cagliari maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray - Cagliari maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu
Galatasaray, Cagliari, Avusturya, Bekleyiş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampı kapsamındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar Galatasaray - Cagliari maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak merakla araştırmaya başladı.

Galatasaray - Cagliari maçı için bekleyiş başladı. Sezon öncesi form grafiğini değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarıyla da ekran başında buluşacak. Okan Buruk’un öğrencileri, yoğun tempoda geçen antrenmanların ardından Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da sahaya çıkacak.

Galatasaray - Cagliari maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A temsilcisi Cagliari ile özel bir karşılaşmaya çıkıyor. Avusturya kampında gerçekleştirilecek mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin ikinci hazırlık maçı olan Galatasaray - Cagliari karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

Galatasaray - Cagliari maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Cagliari maçı hazırlık mücadelesi 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Avusturya’nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da saat 20.30’da başlayacak. 

Galatasaray - Cagliari maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu - 3. Resim

GALATASARAY - CAGLIARI MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray muhtemel 11: Jankat Yılmaz, Cuesta, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Gabriel Sara, Eyüp Aydın, Yunus Akgün, Zaniolo, Yusuf Demir

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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