Galatasaray 22 Temmuz 2025 itibarıyla yaptığı resmi açıklamayla, Bankalar Birliği ile olan tüm borç ilişkisini sona erdirdiğini kamuoyuyla paylaştı. Gelişmelerin ardından Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu ne kadar sorgulanmaya başlandı.

Gözler Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasının diğer taraflarından biri olan Beşiktaş’a çevrildi. Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu ne kadar?

BEŞİKTAŞ BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI MI?

Türk futbol kulüplerinin mali disiplin sürecinde yer aldığı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından son olarak Galatasaray da ayrıldı.

22 Temmuz 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulüp tüm borçlarını ve faizlerini ödeyerek yapılandırma kapsamından çıktığını kamuoyuyla paylaştı.

Yaşanan gelişme sonrası gözler Beşiktaş’a çevrildi. Beşiktaş hala TBB ile yürürlükte olan yapılandırma anlaşması kapsamında. Kulüp şu ana kadar borçlarını kapatıp Bankalar Birliği’nden çıktığına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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BEŞİKTAŞ BORCU NE KADAR?

Bankalar Birliği kapsamında bulunan kulüplerin borç yükleri kamuoyunun gündeminde. 28 Şubat 2025 itibarıyla yayımlanan verilere göre Beşiktaş, 4,02 milyar TL ile Türkiye Bankalar Birliği’ne en fazla borcu olan kulüp konumunda.

Galatasaray 1,33 milyar TL’lik borcunu tamamen öderken; Fenerbahçe’nin güncel borcu ise 3,31 milyar TL civarında. Trabzonspor ise daha önce 2024 yılı içerisinde tüm borçlarını ödeyerek sistemden ayrılmıştı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Türkiye Bankalar Birliği ile 2019 yılında başlayan mali yapılandırma sürecine dört büyük kulüp; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil olmuştu. Süreç 2021 yılında yapılan 7+2 yıllık yeniden yapılandırma anlaşması ile güncellenmişti.

İlk olarak 2024’te Trabzonspor borçlarını kapatarak yapılandırmadan ayrıldı. Ardından Galatasaray da 22 Temmuz 2025 itibarıyla tüm borçlarını kapatarak anlaşmadan çıktığını duyurdu.