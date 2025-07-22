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Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var, borçları ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bankalar Birliği&#039;nde hangi takımlar var, borçları ne kadar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Bankalar Birliği borcunu kapatmasının ardından gözler diğer takımlara çevrildi. Bankalar Birliği'nde olan takımlar ve borçlarının miktarları merak edildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın durumu sorgulanıyor.

Bankalar Birliği'nden Trabzonspor'un 2024'te çıkmasının ardından bir adım da Galatasaray'dan geldi. Bugün yapılan resmi açıklama sonrası Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu. Ardından kamuoyunun gündeminde Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var, borçları ne kadar yer alıyor.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 2019’da başlayan ve 2021’de 7+2 yıllık vade ile yeniden yapılandırılan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi, Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’u kapsıyordu.

Trabzonspor, 2024'ün son çeyreğinde tüm borçlarını ödeyerek anlaşmadan çıkan ilk kulüp oldu. 

Galatasaray ise 22 Temmuz 2025'te hedefine ulaşarak borçlarını tamamen kapattığını duyurdu. 

Şu anda sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe Bankalar Birliği'nde bulunuyor.

Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var, borçları ne kadar? - 1. Resim

BANKALAR BİRLİĞİNDE OLAN TAKIMLARIN BORÇLARI NE KADAR?

TBB’ye olan borçlar açısından Beşiktaş 4,02 milyar TL ile en yüksek borçlu kulüp konumunda, onu 3,31 milyar TL ile Fenerbahçe ve 1,33 milyar TL ile Galatasaray izliyordu. Ancak Galatasaray KAP'a yaptığı son açıklamaya göre, kulüp TBB kapsamındaki tüm borçlarını ve faizlerini ödeyerek anlaşmadan çıktı. 

Trabzonspor'da 2024'te borcunu sıfırlamıştı. Bu nedenle Galatasaray ve Trabzonspor'un TBB'ye borcu bulunmuyor. 

Şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin toplam 7,33 milyar TL’lik Bankalar Birliği borcu bulunuyor. 

Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var, borçları ne kadar? - 2. Resim

BANKALAR BİRLİĞİ'NE EN FAZLA BORCU OLAN KULÜP HANGİSİ?

28 Şubat 2025 itibarıyla Beşiktaş, 4,02 milyar TL ile Bankalar Birliği’ne en fazla borcu olan kulüp. Fenerbahçe 3,31 milyar TL ile ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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