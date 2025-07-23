Ole Gunnar Solskajer, Emerson Royal ile yapılan anlaşmayı bozdu! Tercihim Vazquez

Brezilyalı sağ beki hücuma katkısının az olmasından dolayı istemeyen Norveçli teknik adam, Lucas Vazquez’in daha etkili olacağını söyleyince rota İspanya’ya kırıldı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - David Jurasek, Tammy Abraham ile Orkun Kökçü gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, savunma hattını da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar sağ bek ve stoper transferine odaklanmış durumda. Sağ bekte Osayi-Samuel ve Walker-Peters transferlerinden vazgeçilmesinden sonra Milan forması giyen Emerson Royal öne çıkmıştı. Ancak Ole Gunnar Solskjaer’in, hücum katkısı az olmasından dolayı Emerson’a onay vermeyince rota yine değişti. Siyah beyazlılar Real Madrid’den ayrılan Lucas Vazquez için teklifte bulundu.

STOPERE TUTA

Beşiktaş, 33 yaşındaki İspanyol savunmacıya 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı ve teklifi ailesiyle birlikte değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların stoperdeki hedefi ise Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Brezilyalı Tuta... Bundesliga ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tuta için yönetim, teklif öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kulübün ve oyuncunun beklentileri detaylı şekilde analiz edilirken, kısa süre içerisinde görüşmelerin başlaması bekleniyor.

OFANSİF SAĞ BEK

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 53 karşılaşmaya çıkan Lucas Vazquez, iki gol atarken sekiz de asist yaparak istikrarlı bir performans ortaya koymuştu. Tecrübesi ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken oyuncuyu Solskjaer de çok istiyor.

Vazquez, 2007 yılında 16 yaşındayken Real Madrid'e katılırken altyapının her kademesinde oynadı. İspanyol futbolcu, Espanyol'da kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından, Eylül 2015'te Real Madrid A takımıyla ilk maçına çıktı. Sağ bek oyuncusu, Real Madrid'deki 10 sezonda 402 maçta forma giydi.