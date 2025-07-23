Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Günün maçında 2 gol
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Eleme Turu mücadelesi başladı. Devler Ligi'nde 22 Temmuz'da 13 karşılaşma oynandı. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin maçında 2 gol atıldı.
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun ilk ayağı 13 maça sahne oldu. Günün öne çıkan mücadelesinde Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 yendi. Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
TOPLU SONUÇLAR
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan): 2-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2
RFS (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-4
Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-3
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova): 2-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-1
Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 4-0
Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda): 7-1
Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0