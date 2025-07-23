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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Günün maçında 2 gol

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şampiyonlar Ligi&#039;nde gecenin sonuçları! Günün maçında 2 gol
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Eleme Turu mücadelesi başladı. Devler Ligi'nde 22 Temmuz'da 13 karşılaşma oynandı. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin maçında 2 gol atıldı.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun ilk ayağı 13 maça sahne oldu. Günün öne çıkan mücadelesinde Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 yendi. Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Günün maçında 2 gol - 1. Resim

Karşılaşmaların rövanşları, 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

TOPLU SONUÇLAR

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-4

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 4-0

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda): 7-1

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0

Kaynak: Anadolu Ajansı

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