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Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 23 Temmuz bugünkü maçlar takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 23 Temmuz bugünkü maçlar takvimi
Futbol, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Hazırlık Maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birçok karşılaşma oynanacak. Hem hazırlık maçları hem de Avrupa kupalarında eleme turları kapsamında önemli mücadeleler sporseverleri bekliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor hazırlık maçları da ekranlara gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var soruları yer alıyor.

Futbol heyecanı sürerken bu akşam maç var mı, hangi maçlar var soruları gündemde yerini almış vaziyette. 23 Temmuz 2025 Çarşamba gününün maç programı belli oldu. Yaz döneminde oynanan hazırlık maçları ve UEFA eleme turları, futbol heyecanını sürdürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un sahaya çıkacağı bu akşam heyecan dorukta.

Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 23 Temmuz bugünkü maçlar takvimi - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi Süper Lig’in önde gelen takımları, sezon öncesi hazırlık maçlarına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde de ikinci eleme turu heyecanı da bu akşam yaşanacak. Ayrıca Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda da yarı final mücadelesi bu akşam oynanacak.

Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 23 Temmuz bugünkü maçlar takvimi - 2. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trabzonspor İran temsilcisi Persepolis ile hazırlık maçında saat 17.00’de karşı karşıya geliyor. Günün bir diğer önemli karşılaşması Galatasaray ile Cagliari arasında oynanacak.

Fenerbahçe ise günün son hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad-Jeddah ile saat 22.00’de karşılaşacak. 

Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 23 Temmuz bugünkü maçlar takvimi - 3. Resim

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 TEMMUZ TAKVİMİ

15:00 - Athletic Bilbao - Leonesa | Hazırlık Maçı

16:00 - QPR - Cardiff City | Hazırlık Maçı

17:00 - Trabzonspor - Persepolis | Hazırlık Maçı

18:00 - PAOK - Apollon | Hazırlık Maçı

18:30 - Zira - Hajduk Split | UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

19:00 - Montpellier - Martigues | Hazırlık Maçı

19:00 - Hoffenheim - Homburg | Hazırlık Maçı

20:30 - Galatasaray - Cagliari | Hazırlık Maçı

21:00 - Valencia - Leganes | Hazırlık Maçı

21:30 - Como - Al Ahli | Como Kupası

21:30 - Girona - Espanyol | Hazırlık Maçı

21:45 - Shelbourne - Karabağ | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

22:00 - Almanya - İspanya | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final

22:00 - Fenerbahçe - Al Ittihad | Hazırlık Maçı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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