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Trabzonspor - Persepolis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Canlı yayın şifresiz olacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor - Persepolis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Canlı yayın şifresiz olacak!
Spor, Trabzonspor, Futbol, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, yaz kampı çerçevesinde İran’ın güçlü temsilcisi Persepolis ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Persepolis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Bordo-mavili ekip, bu önemli mücadeleyle birlikte kamp dönemindeki dördüncü hazırlık maçına çıkıyor. Taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve detayları da netleşti.

Dinamo Tiflis karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi, Araz Nahçıvan’a 3-2 mağlup oldu. Ardından İran ekibi Zob Ahan ile oynanan karşılaşmada alınan 4-0’lık galibiyet, takımın form grafiğinde yukarı yönlü bir ivme yakaladığını gösterdi.

Trabzonspor - Persepolis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Canlı yayın şifresiz olacak! - 1. Resim

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Persepolis arasında oynanacak hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Trabzonspor - Persepolis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Canlı yayın şifresiz olacak! - 2. Resim

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Persepolis maçı 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak.

Trabzonspor - Persepolis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Canlı yayın şifresiz olacak! - 3. Resim

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Persepolis maçı şifresiz olarak TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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