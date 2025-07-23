Trabzonspor - Persepolis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Canlı yayın şifresiz olacak!
2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, yaz kampı çerçevesinde İran’ın güçlü temsilcisi Persepolis ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Persepolis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.
Bordo-mavili ekip, bu önemli mücadeleyle birlikte kamp dönemindeki dördüncü hazırlık maçına çıkıyor. Taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve detayları da netleşti.
Dinamo Tiflis karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi, Araz Nahçıvan’a 3-2 mağlup oldu. Ardından İran ekibi Zob Ahan ile oynanan karşılaşmada alınan 4-0’lık galibiyet, takımın form grafiğinde yukarı yönlü bir ivme yakaladığını gösterdi.
TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Persepolis arasında oynanacak hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Persepolis maçı 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak.
TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor - Persepolis maçı şifresiz olarak TRT Spor'da canlı yayınlanacak.