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Beşiktaş'ta veda zamanı! Bonservisi ortaya çıktı: İşte yeni takımı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta veda zamanı! Bonservisi ortaya çıktı: İşte yeni takımı...
Beşiktaş, Dinamo Moskova, Transfer, Futbol, Kazak, Rusya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov ile yollar ayrılıyor. Rus kulübü Dinamo Moskova ile siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Kazak futbolcunun transferi konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Zaynutdinov, sağlık kontrolü sonrası imzayı atacak.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni takımı belli oluyor. Dinamo Moskova, sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden Kazak futbolcunun transferi için 2.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Beşiktaş ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta veda zamanı! Bonservisi ortaya çıktı: İşte yeni takımı... - 1. Resim

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN RUSYA'YA GİDİYOR

Sport Express'in haberine göre; Rus kulübü, güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Zaynutdinov'u 25 Temmuz Cuma günü sağlık kontrollerinden geçirecek.

BEŞİKTAŞ'TAN 4,5 MİLYON EURO

CSKA'dan 2023 yılında 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, Spartak Moskova'dan daha cazip bir teklif gelmesine rağmen Dinamo Moskova'yı tercih etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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