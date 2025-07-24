Galatasaray'ın kaptanıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer cevabı: Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından Benfica' da forma giyen bir diğer milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da adorsuna katmak istiyor. 2020-2024 yılları arasında Galatasaray'da mücadele eden ve sarı-kırmızılı takımda kaptanlık görevinde bulunan 26 yaşındaki yıldızdan, siyah beyazlılara transfer cevabı geldiği konuşuluyor.

Transfer sezonunun ses getiren ekiplerinden Beşiktaş'ın, 24 yaşındaki sol kanat David Jurasek ve aynı yaştaki orta saha Orkun Kökçü'nün ardından Benfica'dan bir transfer daha yapmak için harekete geçtiği ve Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü.

KEREM'DEN BEŞİKTAŞ'A: GELİRİM

Sözcü'de yer alan habere göre; sol kanat arayışlarında rotasını milli futbolcuya çeviren siyah-beyazlılar, transferi bitirebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu Aktürkoğlu'nun, Beşiktaş'a "Gelirim" cevabını verdiği iddia edildi.

SERDAL ADALI, PORTEKİZ'E GİDEBİLİR

Beşiktaş yönetiminin, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynanacak karşılaşmanın ardından Benfica Kulübü ile temaslarını hızlandıracağı belirtildi.

Başkan Serdal Adalı'nın, transfere son noktayı koymak için Portekiz'e gitmesinin de gündemde olduğu öğrenildi.