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Galatasaray'ın kaptanıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer cevabı: Beşiktaş'a mı geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın kaptanıydı! Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan transfer cevabı: Beşiktaş&#039;a mı geliyor?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından Benfica' da forma giyen bir diğer milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da adorsuna katmak istiyor. 2020-2024 yılları arasında Galatasaray'da mücadele eden ve sarı-kırmızılı takımda kaptanlık görevinde bulunan 26 yaşındaki yıldızdan, siyah beyazlılara transfer cevabı geldiği konuşuluyor.

Transfer sezonunun ses getiren ekiplerinden Beşiktaş'ın, 24 yaşındaki sol kanat David Jurasek ve aynı yaştaki orta saha Orkun Kökçü'nün ardından Benfica'dan bir transfer daha yapmak için harekete geçtiği ve Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın kaptanıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer cevabı: Beşiktaş'a mı geliyor? - 1. Resim

KEREM'DEN BEŞİKTAŞ'A: GELİRİM

Sözcü'de yer alan habere göre; sol kanat arayışlarında rotasını milli futbolcuya çeviren siyah-beyazlılar, transferi bitirebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu Aktürkoğlu'nun, Beşiktaş'a "Gelirim" cevabını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın kaptanıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer cevabı: Beşiktaş'a mı geliyor? - 2. Resim

SERDAL ADALI, PORTEKİZ'E GİDEBİLİR

Beşiktaş yönetiminin, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynanacak karşılaşmanın ardından Benfica Kulübü ile temaslarını hızlandıracağı belirtildi.

Başkan Serdal Adalı'nın, transfere son noktayı koymak için Portekiz'e gitmesinin de gündemde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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