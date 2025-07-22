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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için flaş iddia! İtalya'ya gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta Semih Kılıçsoy için flaş iddia! İtalya&#039;ya gidiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Serie A'dan sürpriz talip çıktı. Cagliari ile görüşmelerde sona gelindi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer gündemi hem gelen hem giden oyuncular açısından hareketli geçiyor. Siyah-beyazlıların genç yeteneği Semih Kılıçsoy için İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari devreye girdi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için flaş iddia! İtalya'ya gidiyor - 1. Resim

TuttoCagliari'nin haberine göre İtalyan kulübü, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Daha önce 14 milyon euro opsiyon bedeli konuşulan teklifin, transferin son aşamaya gelmesini sağladığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için flaş iddia! İtalya'ya gidiyor - 2. Resim

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'nin, Semih'i kadrosunda görmek istediği ve transferin bizzat hızlandırılmasını talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için flaş iddia! İtalya'ya gidiyor - 3. Resim

Beşiktaş cephesinde daha önce Utrecht'in teklifine satın alma zorunluluğu şartı konulmuş ancak taraflar anlaşamamıştı. Cagliari'nin bu konuda daha istekli davranması, süreci hızlandırdı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için flaş iddia! İtalya'ya gidiyor - 4. Resim

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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