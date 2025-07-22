Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş ve Milan karşı karşıya! Transferde büyük yarış

Beşiktaş, sol kanat için Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı. Benfica’dan ayrılmak isteyen milli yıldız için Milan da devrede. Siyah-beyazlılar, transferde avantaj sağlamak için tüm kozlarını oynuyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, sol kanat transferi için Kerem Aktürkoğlu ismini listesine aldı. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki milli futbolcunun transferi için resmi girişimlere başlarken, dev bir rakip ile karşı karşıya geldi.

Portekiz basınına göre, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan ayrılmak istediği ve başkan Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Kerem'in Avrupa'da kariyerine devam etmeyi planladığı ancak istediği tekliflerin gelmemesi durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

İTALYAN DEV DEVREDE

Ancak İtalya Serie A devi Milan, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. İtalyan basını, Milan'ın başarılı oyuncu için 15-20 milyon euro aralığında bir teklif hazırlığında olduğunu yazdı.

Başkan Serdal Adalı'nın, tıpkı Orkun Kökçü transferinde olduğu gibi, Kerem'in 24 milyon euroluk bonservis bedelini taksitli ödeme modeliyle çözmeyi düşündüğü kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, aynı zamanda oyuncu cephesiyle yıllık maaş görüşmelerini başlattığı aktarıldı.