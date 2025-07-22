Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 4 futbolcu listede yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı mücadele öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda, rövanş ise 31 Temmuz Perşembe deplasmanda oynanacak. Siyah-beyazlılar, kritik mücadeleler öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

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UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre; Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov listede yer almadı.

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Siyah-beyazlıların Avrupa kadrosunda şu isimler bulunuyor:

A Listesi

Mert Günok

Emirhan Topçu

Salih Uçan

Tayfur Bingol

Tayyip Talha Sanuç

Necip Uysal

Ersin Destanoğlu

Kartal Kayra Yılmaz

Demir Ege Tıknaz

Joao Mario

Jonas Svensson

Keny Arroyo

Milot Rashica

Rafa Silva

Tammy Abraham

Ernest Muçi

Felix Uduokhai

Gabriel Paulista

Gedson Fernandes

Amir Hadziahmetovic

David Jurasek

Orkun Kökçü

Al Musrati

Can Keleş

Elan Ricardo

B Listesi

Emir Yaşar

Emre Bilgin

Göktuğ Baytekin

Fahri Kerem Ay

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Mustafa Azem Yortaç

Semih Kılıçsoy

Serkan Emrecan Terzi