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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 4 futbolcu listede yok

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş, Avrupa Ligi, Shakhtar Donetsk, Kadro, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı mücadele öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda, rövanş ise 31 Temmuz Perşembe deplasmanda oynanacak. Siyah-beyazlılar, kritik mücadeleler öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 4 futbolcu listede yok - 1. Resim

4 FUTBOLCU KADRO DIŞI

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre; Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov listede yer almadı.

Siyah-beyazlıların Avrupa kadrosunda şu isimler bulunuyor:

A Listesi
Mert Günok
Emirhan Topçu
Salih Uçan
Tayfur Bingol
Tayyip Talha Sanuç
Necip Uysal
Ersin Destanoğlu
Kartal Kayra Yılmaz
Demir Ege Tıknaz
Joao Mario
Jonas Svensson
Keny Arroyo
Milot Rashica
Rafa Silva
Tammy Abraham
Ernest Muçi
Felix Uduokhai
Gabriel Paulista
Gedson Fernandes
Amir Hadziahmetovic
David Jurasek
Orkun Kökçü
Al Musrati
Can Keleş
Elan Ricardo

B Listesi
Emir Yaşar
Emre Bilgin
Göktuğ Baytekin
Fahri Kerem Ay
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Mustafa Azem Yortaç
Semih Kılıçsoy
Serkan Emrecan Terzi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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