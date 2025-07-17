Meğer "ailevi" değilmiş! Beşiktaş'tan 3 günde 3 farklı Kyle Walker-Peters açıklaması: Gerçek bambaşka çıktı

Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'ın transferi tam anlamıyla yılan hikayesine döndü. 3 günde 3 farklı açıklama yapan Beşiktaş, son olarak İngiliz sağ bekten vazgeçtiğini duyurdu. Prensip anlaşmasına varılmasına rağmen İstanbul'a gelişini erteleyen 28 yaşındaki oyuncunun, yeniden ek süre talebinde bulunması nedeniyle resmi imzaların atılamadığı ortaya çıktı.

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, 15 Temmuz'da taraftarlarını heyecanlandıracak bir duyuru yapmış, prensip anlaşmasına varılan Kyle Walker-Peters'ın, 16 Temmuz saat 17.45'te İstanbul'a geleceği duyurulmuştu. 17 Temmuz öğlen saatlerinde ise İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenler sebebiyle ertelendiği belirtilmişti.

Siyah-beyazlılardan çok konuşulan transfere dair üçüncü kez bilgilendirme yapıldı.

"TEKRAR EK SÜRE TALEP ETTİ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, kulübün belirlediği politika doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

35 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

İngiliz ekibi Southampton'ın formasıyla 2024-2025 sezonunda 35 karşılaşmada forma giyen Kyle Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı yapmıştı.