Beşiktaş'ta 4 yıl kalmıştı! 3 yıllık imza attı, Süper Lig'e geri döndü

Beşiktaş'ta 2018-2022 yılları arasında forma giyen Güven Yalçın, Türkiye'ye geri döndü. İtalyan kulübü Genoa'nın geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisi Arouca'ya kiraladığı 26 yaşındaki golcü, Süper Lig'e transfer oldu. Yalçın'ın 3 yıllık imzası resmen duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde olan Güven Yalçın ile sözleşme imzaladı. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvet oyuncusu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

"ALANYASPOR'DA BAŞARILAR DİLERİZ"

Alanyaspor'un açıklamasında, "Hoş geldin Güven Yalçın! Kulübümüz, İtalya’nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcuya takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

GÜVEN YALÇIN'IN KARİYERİ

Bayer Leverkusen altyapısında futbola başlayan Güven Yalçın, 2018 yılında Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerine başlarken; 2022'de İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu. Bir dönem Fatih Karagümrük'te de kiralık olarak forma giyen Yalçın, geçtiğimiz sezonu ise Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirdi.