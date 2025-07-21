Beşiktaş hedef değiştirdi! Gündem yeniden Nelson Semedo

Yeni sezon öncesi sağ bek transferine odaklanan Beşiktaş, Osayi-Samuel ve Walker-Peters girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından rotasını yeniden Nelson Semedo’ya çevirdi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transferde sağ bek mevkii için harekete geçti. Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel ile yaptığı görüşmelerden oyuncunun ekstra talepleri nedeniyle son anda vazgeçen, ardından Kyle Walker-Peters ile yapılan prensip anlaşmasını imza sürecinin uzaması nedeniyle iptal eden Beşiktaş, rotayı yeniden oluşturdu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, siyah-beyazlılar daha önce de gündemine aldığı Nelson Semedo için yeniden harekete geçti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre; Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Portekizli futbolcu, transfer listenin ilk sırasında yer alıyor. Semedo ile temas kuran Beşiktaş, oyuncunun yıllık 4 milyon euro maaş ve 4 milyon euro imza parası talebiyle karşılaştı. Siyah-beyazlı yönetim, bu yüksek talepleri daha makul seviyelere çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

BİRÇOK MEVKİİDE OYNAYABİLİYOR

Nelson Semedo, sağ bekin yanı sıra orta sahada da oynayabiliyor. Deneyimli isim, savunmada görev yapmasına rağmen hücuma verdiği önemli katkı ile de dikkat çekiyor.

Kariyeri boyunca toplam 436 resmi maçta görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Semedo; Barcelona, Benfica ve Portekiz Milli Takımı ile toplam 11 kupa kaldırdı.