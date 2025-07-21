Görüşmeler kamp sonrasında! Beşiktaş'ta İrfan Can beklemede

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'yi listesine aldı. Görüşmeler, sarı-lacivertlilerin Portekiz kampı dönüşünde başlayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha için rotasını İrfan Can Kahveci'ye çevirdi.

Siyah-beyazlıların listesindeki yıldızlardan biri olan İrfan Can Kahveci’nin transferi beklemeye alındı. Fenerbahçe ile yapılacak görüşmeler, sarı lacivertlilerin Portekiz kampından dönmesinden sonra gerçekleşecek. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’ın ilgisinden memnun olduğu öğrenildi.