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Görüşmeler kamp sonrasında! Beşiktaş'ta İrfan Can beklemede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Görüşmeler kamp sonrasında! Beşiktaş&#039;ta İrfan Can beklemede
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'yi listesine aldı. Görüşmeler, sarı-lacivertlilerin Portekiz kampı dönüşünde başlayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha için rotasını İrfan Can Kahveci'ye çevirdi.

Görüşmeler kamp sonrasında! Beşiktaş'ta İrfan Can beklemede - 1. Resim

Siyah-beyazlıların listesindeki yıldızlardan biri olan İrfan Can Kahveci’nin transferi beklemeye alındı. Fenerbahçe ile yapılacak görüşmeler, sarı lacivertlilerin Portekiz kampından dönmesinden sonra gerçekleşecek. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’ın ilgisinden memnun olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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