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Beşiktaş'ta kaleye genç takviye! Madou Diakite imzaya yakın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta kaleye genç takviye! Madou Diakite imzaya yakın
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Finlandiya'dan 20 yaşındaki kaleci Madou Diakite'yi transfer etmeye hazırlanıyor. Solskjaer'in onayı bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geleceğe yönelik önemli bir hamleye daha imza atmak üzere. Siyah-beyazlılar, Finlandiya ekiplerinden FC KTP forması giyen 20 yaşındaki kaleci Madou Diakite'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta kaleye genç takviye! Madou Diakite imzaya yakın - 1. Resim

Fotomaç'ın haberine göre, 2004 doğumlu Malili file bekçisi, Beşiktaş'la antrenmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in onay vermesi durumunda genç kaleciyle resmi sözleşme imzalanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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