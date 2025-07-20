Beşiktaş'ta kaleye genç takviye! Madou Diakite imzaya yakın

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Finlandiya'dan 20 yaşındaki kaleci Madou Diakite'yi transfer etmeye hazırlanıyor. Solskjaer'in onayı bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geleceğe yönelik önemli bir hamleye daha imza atmak üzere. Siyah-beyazlılar, Finlandiya ekiplerinden FC KTP forması giyen 20 yaşındaki kaleci Madou Diakite'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, 2004 doğumlu Malili file bekçisi, Beşiktaş'la antrenmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in onay vermesi durumunda genç kaleciyle resmi sözleşme imzalanacak.