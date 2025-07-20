Beşiktaş son anda vazgeçmişti! Kyle Walker-Peters imzayı attı

Beşiktaş'ın transfer etmekten son anda vazgeçtiği 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak süreçte yaşanan bazı pürüzlerin ardından siyah-beyazlılar, resmi bir açıklama yaparak İngiliz futbolcunun transferinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu. İngiliz takımı West Ham United, yıldız futbolcu ile anlaştığını duyurdu. West Ham'ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

35 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

Kyle Walker-Peters, kariyerinde Tottenham ve Southampton'da forma giydi.

İngiliz ekibi Southampton'ın formasıyla 2024-2025 sezonunda 35 karşılaşmada forma giyen Kyle Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı yapmıştı.