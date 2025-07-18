Beşiktaş, Bryan Gil için devrede! Tottenham'dan kiralama formülü masada

Sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Girona’da kiralık oynayan ve Tottenham’a bağlı olan Bryan Gil’i gündemine aldı. 24 yaşındaki yıldız için Celta Vigo da devrede.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, sol kanat için dikkat çeken bir isme yöneldi.

Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Girona'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz devi Tottenham Hotspur'da bulunan 24 yaşındaki Bryan Gil için temaslar başladı. Beşiktaş'ın yanı sıra La Liga temsilcisi Celta Vigo da oyuncunun transferiyle ilgileniyor.

Her iki kulübün de Bryan Gil'in durumu için Tottenham ile görüştüğü öğrenilirken, İngiliz ekibinin kiralama formülüne sıcak bakması halinde Beşiktaş yönetimi transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Bryan Gil, geçtiğimiz sezon Girona formasıyla La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Tüm kulvarlarda 32 resmi maçta 4 gol, 3 asist üretti.