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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Bulgaristan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı kritik karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu! - 1. Resim

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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