Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı kritik karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.