İlk rakip belli oldu! Beşiktaş'ı Avrupa'da zorlu eşleşmeler bekliyor
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına 24 Temmuz'da TÜPRAŞ Stadyumu'nda Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk karşısında çıkacak. Ukrayna ekibine karşı UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçmesi halinde siyah-beyazlı takım, play-off öncesi zorlu rakiplerle karşılaşacak.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk ön eleme turu tamamlandı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, FC Ilves'i 6-0 ve 0-0'lık sonuçlarla eleyerek, 2'nci turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Siyah-beyazlı ekibin turu geçmesi durumunda Avrupa'daki diğer rakipleri şimdiden şekillenmiş durumda.
Ukrayna temsilcisinini elemesi halinde Beşiktaş; UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda, her biri Avrupa kupaları tecrübesine sahip şu takımlardan biriyle eşleşecek:
Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu
Celje - Larnaca eşleşmesinin galibi
Lugano - Cluj eşleşmesinin galibi
Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu
Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
Sheriff - Utrecht eşleşmesinin galibi
Wolfsberger
Fredrikstad