Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İlk rakip belli oldu! Beşiktaş'ı Avrupa'da zorlu eşleşmeler bekliyor

İlk rakip belli oldu! Beşiktaş'ı Avrupa'da zorlu eşleşmeler bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk rakip belli oldu! Beşiktaş&#039;ı Avrupa&#039;da zorlu eşleşmeler bekliyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi, Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına 24 Temmuz'da TÜPRAŞ Stadyumu'nda Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk karşısında çıkacak. Ukrayna ekibine karşı UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçmesi halinde siyah-beyazlı takım, play-off öncesi zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk ön eleme turu tamamlandı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, FC Ilves'i 6-0 ve 0-0'lık sonuçlarla eleyerek, 2'nci turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Siyah-beyazlı ekibin turu geçmesi durumunda Avrupa'daki diğer rakipleri şimdiden şekillenmiş durumda.

İlk rakip belli oldu! Beşiktaş'ı Avrupa'da zorlu eşleşmeler bekliyor - 1. Resim

Ukrayna temsilcisinini elemesi halinde Beşiktaş; UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda, her biri Avrupa kupaları tecrübesine sahip şu takımlardan biriyle eşleşecek:

Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu
Celje - Larnaca eşleşmesinin galibi
Lugano - Cluj eşleşmesinin galibi
Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu
Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
Sheriff - Utrecht eşleşmesinin galibi
Wolfsberger
Fredrikstad

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adli tatilde dava açılır mı? Tatil sürecinde görülecek davalarSüper Kupa ne zaman, kimler arasında oynanıyor? 2025 Turkcell Süper Kupa yeni formatı TFF tarafından açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adı Beşiktaş ile anılıyor! Portekiz basını duyurdu: Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı - SporKimse beklemiyordu! Benfica'ya veda kararıGalatasaray'ın kararı merakla bekleniyordu! Davinson Sanchez için 50 milyon euro ve dava - SporG.Saray kararını verdi: 50 milyon euro ve davaArda Turan'ın büyük şaşkınlığı: Yılda bir defa olur! Bir dahaki sefere... - SporArda şaştı kaldı: Yılda bir defa olur! Bir dahaki sefere...Nereden nereye... Eksi 24 puan cezası almıştı! Türk futbolunun köklü kulübü kapanıyor - SporTürk futbolunun köklü kulübü kapanıyor!Osayi'den sonra Kyle Walker-Peters transferi de suya düştü! Sağ bek sancısı - SporOsayi'den sonra Kyle Walker-Peters transferi de suya düştü!Fenerbahçe, İsviçreli oyuncu için devrede! Son bomba Xhaka - SporFenerbahçe, İsviçreli oyuncu için devrede!
Sonraki Haber Yükleniyor...