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Adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşan Çalhanoğlu'nda son durum... Hakan bölünmesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu, Transfer, İnter, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 yaşındaki millî oyuncu için Inter 30 milyon avro, Hakan ise yıllık en az 6 milyon avro talep ediyor. Yönetim içinde ve camiada ‘çocukluk aşkı G.Saray olan’ oyuncunun alınmasına yönelik eleştiri var.

Fenerbahçe’de sıcak gündem Hakan Çalhanoğlu’na dönmüş durumda... Sebebi de son yananlar ve açıklamalar. Başkan Ali Koç, yöneticilerden Hakan Safi’nin büyük bir transfer sözü verdiğini söylerken gözler İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’na çevrildi.

Inter’den ayrılmayı kafaya koyan millî oyuncu konusunda ise sarı lacivertli camiada iki farklı görüş var. Oyuncu kalitesi tartışmaya kapalı ancak hem sarı lacivertli forma altında görmek isteyen var hem de bu transfere muhalefet edenler.İşte iki farklı görüşler ve transferdeki son durum...

Adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşan Çalhanoğlu'nda son durum... Hakan bölünmesi - 1. Resim

MOURİNHO ÇOK İSTİYOR 

Hakan Çalhanoğlu’nun 31 yaşında olması ve 30 milyon avro bonservis ve en az 6 milyon avro yıllık ücreti eleştiri konusu. Bu kadar yüksek maliyetlere sıcak bakılmazken millî oyuncunun çocukluk aşkının G.Saray olduğunu vurgulaması camiada tepki gören bir diğer konu. Jose Mourinho’nun alınması yönünde rapor verip kaptan yapılmasını da istediği Hakan için sarı lacivertliler 20 milyon avroyu gözden çıkarmış durumda. Transferin bu hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu açısından transferde sorun görünmüyor.

Adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşan Çalhanoğlu'nda son durum... Hakan bölünmesi - 2. Resim

ÇALHANOĞLU KIRGIN

Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde bir gün mutlaka çocukluk aşkı G.Saray’ın formasını giyeceğini açıklarken beklediği ilgiyi bu süreçte göremedi. Millî oyuncu, Osimhen için günlerce İtalya’da olan Galatasaray yönetiminin İnter ile kendisi için hiçbir resmî girişimde bulunmamasına içerledi. Babası G.Saray’ı sosyal medyadan takipten çıktı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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