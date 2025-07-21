Fenerbahçe, Leiria engelini rahat geçti! Kanarya ikide iki yaptı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz ekibi UD Leiria'yı 2-0 mağlup ederek hazırlıklarına galibiyetle devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında UD Leiria ile karşılaştı. Estadio Municipal de Albufeira'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
Maçın ilk golü, 57. dakikada rakip oyuncu Ze Vitor'un kendi kalesine attığı golle geldi. Skoru belirleyen gol ise uzatma dakikalarında İrfan Can Kahveci'den geldi. Tecrübeli oyuncu, 90+3'te sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı.
Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını 23 Temmuz'da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile oynayacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran