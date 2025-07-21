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Fenerbahçe, Leiria engelini rahat geçti! Kanarya ikide iki yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Leiria engelini rahat geçti! Kanarya ikide iki yaptı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz ekibi UD Leiria'yı 2-0 mağlup ederek hazırlıklarına galibiyetle devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında UD Leiria ile karşılaştı. Estadio Municipal de Albufeira'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Fenerbahçe, Leiria engelini rahat geçti! Kanarya ikide iki yaptı - 1. Resim

Maçın ilk golü, 57. dakikada rakip oyuncu Ze Vitor'un kendi kalesine attığı golle geldi. Skoru belirleyen gol ise uzatma dakikalarında İrfan Can Kahveci'den geldi. Tecrübeli oyuncu, 90+3'te sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe, Leiria engelini rahat geçti! Kanarya ikide iki yaptı - 2. Resim

Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını 23 Temmuz'da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile oynayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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