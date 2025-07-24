Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de kendi sahasında ağırlayacak. Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı yayınlanacağı kanal ve yayın bilgileri netleşti. Siyah beyazlılar Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisini eleyerek tur avantajı peşinde.

Süper Lig’i 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’ndan katılmaya hak kazanan Beşiktaş, Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Taraftarların merakla beklediği maçın yayın bilgileri ve detayları ise şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk ile UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçını oynayacağı karşılaşma, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda başlayacak ve HT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Bulgar hakem Georgi Kabakov’un yöneteceği maç, Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallarda izlenebilecek. HT Spor, Türksat uydusu üzerinden de erişilebilir.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, HT Spor’un yanı sıra dijital platformlarda da takip edilebilecek. Özellikle HT Spor’un internet üzerinden canlı yayın seçeneği, televizyona erişimi olmayan taraftarlar için ideal.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı HT Spor’da şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftar ve futbolseverler ek bir abonelik ücreti ödemeden maçı izleyebilecek.

BJK SHAKHTAR DONETSK MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk karşılaşması, HT Spor’un şifresiz yayını sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. maç, Digiturk, D Smart, Tivibu, Kablo TV ve Turkcell TV+ platformlarında farklı kanallardan izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21:00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Rövanş maçı ise 31 Temmuz 2025’te Polonya’daki Reymana Stadyumu’nda gerçekleşecek.