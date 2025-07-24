Beşiktaş - Shakhtar Donetsk ilk 11'ler belli oldu mu? BJK maç kadrosunda Orkun Kökçü'de var!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 19:59 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 19:59 - Güncelleme:

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’i Tüpraş Stadyumu’nda konuk ediyor; 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak maçta, eni transferler Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek’in performansı merakla bekleniyor. Beşiktaş Shakhtar Donets ilk 11'ler, eksik oyuncular ve maç kadrosu merak edildi.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar’ı taraftar desteğiyle yenerek 31 Temmuz’daki rövanş maçı öncesi avantaj sağlamayı amaçlıyor. Beşiktaş - Shakhtar Donetsk ilk 11'ler belli oldu mu? BJK maç kadrosu araştırılıyor. BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK İLK 11'LER BELLİ OLDU MU? Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk arasındaki maçın ilk 11'leri belli oldu. Yaklaşık iki ay sonra taraftarın önünde sahaya çıkan siyah beyazlı takım, Ukrayna ekibi karşısında gol şansı arayacak. İşte Beşiktaş Shakhtar Donetsk ilk 11'ler: Beşiktaş ilk 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Rashica, Gedson, Tammy Abraham. Shakhtar Donetsk ilk 11: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matvienko, Marlon, Ocheretko, Sudakov, Alisson, Kevin, Eguinaldo. BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇ KADROSU Beşiktaş’ın UEFA’ya bildirdiği 25 kişilik kadroda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes ve Tammy Abraham yer alıyor. Maçın ilk 11'inde ise; Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Rashica, Gedson ve Tammy Abraham yer alıyor. BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ Beşiktaş’ın ilk 11’i: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Rashica, Gedson Fernandes, Tammy Abraham. Yeni transferler ilk resmi maçlarına çıkıyor. İlgili Haber HT Spor televizyonda var mı, şifreli mi, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri netleşti Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan