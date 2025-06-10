ChatGPT yerine ne kullanabilirim? ChatGPT alternatif yapay zeka uygulamaları

ChatGPT, yapay zeka sohbet botları arasında liderliğini sürdürüyordu. Ancak mesaj akışında yaşanan hata nedeniyle ChatGPT sohbet botuna erişilemiyor. Kullanıcılar ise ChatGPT yerine ne kullanabilirim sorusunu araştrıyor. Chat GPT alternatif yapay zeka uygulamaları tercih edilmeye başlandı.

OpenAI’nin ChatGPT’si, 2022 sonlarında yapay zeka sohbet botlarının popülerleşmesini sağladı ancak bugün Gemini, Grok, Claude ve diğer alternatifler farklı ihtiyaçlara hitap eden güçlü özellikleriyle öne çıkıyor. Chat GPT'nin çökmesiyle birlikte alternatif yapay zeka uygulamaları merak ediliyor.

CHATGPT YERİNE NE KULLANABİLİRİM?

ChatGPT’nin GPT-4 tabanlı güçlü yetenekleri, metin üretimi ve sohbet deneyimiyle kullanıcıları etkilese de alternatif arayışları sürüyor.

ChatGPT’nin ücretsiz sürümü GPT-3.5 ile sınırlı ve güncel bilgilere erişimi kısıtlı. Buna karşılık Google’ın Gemini 2.5 Pro’su, gerçek zamanlı veri erişimi ve çok modlu (metin, görüntü, video) işlem kapasitesiyle öne çıkıyor.

Gemini’nin matematik ve kodlama görevlerinde GPT-4’ü geride bıraktığı sosyal medyada tartışılan konular arasında yer alıyor. Üstelik Gemini, ücretsiz sürümüyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Bir diğer güçlü alternatif, xAI’nin Grok 3 modeli. Grok 3, akıl yürütme yöntemi olarak tasarlanmış ve karmaşık sorunları adım adım çözme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

X platformuna entegre olan Grok, kullanıcıların güncel trendleri ve tartışmaları takip etmesine imkan tanımakta.

Ücretsiz seçenek arayanlar için ise DeepSeek-V3, açık kaynaklı yapısıyla ve düşük donanım gereksinimleriyle cazip seçenekler arasında.

CHAT GPT ALTERNATİFİ YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

Microsoft Copilot, Gemini, Grok, Meta AI, Perplexity AI, DeepSeek-V3 alternatif uygulamalar arasında.

Microsoft Copilot: Microsoft’un Copilot’u, GPT-4 altyapısını kullanarak ücretsiz bir deneyim sunuyor. Windows, iOS, Android ile web üzerinden erişilebilir. Çok modlu yetenekleri, metin ve görüntü oluşturma desteğiyle birleşiyor ancak oturum başına sınırlı istek sayısı bazı kullanıcıları rahatsız edebilir.

Meta AI (Llama 3.3): Meta AI, açık kaynaklı Llama 3.3 modeliyle ücretsiz görüntü oluşturma ve sosyal medya entegrasyonları sunuyor. WhatsApp ve Instagram gibi platformlarda erişilebilir olması, günlük kullanım için pratik. Ancak teknik sorularda ChatGPT kadar güçlü olmadığı öne sürülüyor.

Perplexity AI: Perplexity, kaynak alıntılarıyla güvenilir cevaplar sunan bir arama motoru ve sohbet botu hibriti. Ücretsiz sürümü Claude 3 Haiku ile çalışıyor, Pro sürümü ise GPT-4 destekli.

DeepSeek-V3: Çin merkezli DeepSeek’in V3 modeli, ücretsiz ve açık kaynaklı yapısıyla öne çıkıyor. Düşük donanım gereksinimleri, onu yerel cihazlarda çalıştırmak isteyenler için cazip kılıyor.

CHATGPT'YE EN İYİ ÜCRETSİZ ALTERNATİF HANGİSİ?

Microsoft Copilot ve Gemini 2.5 Pro, ücretsiz erişim ve güçlü özellikleriyle ChatGPT’ye en iyi alternatifler arasında. DeepSeek-V3 de açık kaynaklı yapısıyla ücretsiz ve etkili bir seçenek sunuyor.