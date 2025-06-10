Husilerden misilleme hazırlığı! 'Saldırıları genişleteceğiz' mesajı verdiler

Yemen’deki Husiler, İsrail’e misilleme saldırıları hazırlığında. Gazze’ye destek için karşı saldırıların artacağını belirten Husiler, “Gerginliğin tırmandırılması ve operasyonların çerçevesinin genişletilmesi devam edecek” dedi. Açıklamadan kısa bir süre sonra Yemen'den İsrail'e roket fırlatıldı. Tel Aviv yakınlarındaki Ramla kentinde siren sesleri yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e karşı saldırıların çerçevesini genişletme konusunda kararlı olduklarını duyurdu. Husilerin Medya Heyeti Başkan Yardımcısı Nasruddin Amir, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılarından kısa süre sonra yazılı bir açıklama yaptı.

Amir, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırısının kendilerinde Gazze'ye destek konusundaki operasyonlarına yönelik hiçbir etki oluşturmadığını ve halkın maneviyatını da zayıflatmadığını kaydetti.

ROKET ATILDI, SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

"İsrail içlerine yönelik operasyonların genişletilmesi ve saldırıların tırmandırılmasının hazırlıklarına engel olmadığını" belirten Amir, "Gazze yalnız değildir ve katiyen yalnız kalmayacaktır, gerginliğin tırmandırılması ve operasyonların çerçevesinin genişletilmesi devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamadan kısa bir süre sonra Yemen’den atılan bir roketin ardından İsrail’in Tel Aviv yakınlarındaki Ramla kentinde sirenler çalmaya başladı. İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin fırlatılan roketi havada imha ettiği görüntülendi.

NE OLDU?

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu bugün sabah saatlerinde verdiği haberde, İsrail'in ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na 2 saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail ordusu, dün Yemen'in batısındaki Ras İsa, Hudeyde ve Salif limanlarının tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunarak, limanları hedef alma tehdidini yinelemişti.