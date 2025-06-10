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ABD'nin İran'a saldırı planı sızdı: Trump emir verirse vurmaya hazırız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;nin İran&#039;a saldırı planı sızdı: Trump emir verirse vurmaya hazırız
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a yönelik askeri planlar sunduğunu bildirdi. Kurilla “Nükleer görüşmelerden sonuç alınamazsa İran'ı vurmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, İran’la yürütülen nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde Başkan Donald Trump’a İran’a yönelik askeri operasyon planları sunduğunu açıkladı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ifade veren Kurilla “Savunma Bakanı ve Başkan’a geniş bir seçenek yelpazesi sundum” diyerek, Trump’ın böyle bir karar alması durumunda CENTCOM’un İran’a saldırı için hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin İran'a saldırı planı sızdı: Trump emir verirse vurmaya hazırız - 1. Resim

"GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLURSA İRAN'I VURURUZ"

Kurilla’ya, Trump’ın daha önce dile getirdiği “görüşmeler başarısız olursa İran’ı vururuz” sözü hatırlatıldı. Komutan “Emir gelirse uygulamaya hazırız” ifadeleriyle askeri hazırlığın sürdüğünü vurguladı.

Açıklamalar Washington-Tahran hattındaki tansiyonun yeniden yükselme ihtimalini gündeme getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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