Trump'tan Los Angeles açıklaması: Ayaklanma yasasını devreye alacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta başlayan protestolara ilişkin konuştu. Milli muhafızların bölgede kalmaya devam edeceğini duyuran Trump, "Ayaklanma yasasının gerekliliğini göreceğiz" dedi.

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilere ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, ayaklanma yasasını devreye alıp almayacağına yönelik soruya cevap verdi.

MİLLİ MUHAFIZLAR KALMAYA DEVAM EDECEK.

Oval ofiste basın mensuplarının sorularına cevap veren Trump, "Milli muhafızlar tehlike geçene kadar kalmaya devam edecek" dedi.

AYAKLANMA YASASININ GEREKLİLİĞİNİ GÖRECEĞİZ

Los Angeles'ın bazı bölgelerinde "ayaklanma" denilebilecek olaylar yaşandığına vurgu yapan Trump, "Ama bunlar maaşlı ayaklanmacılar. Bunlar maaşlı sorun çıkaranlar. Para alıyorlar. Ayaklanma yasasının gerekliliğini göreceğiz" diye konuştu.

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