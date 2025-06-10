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Trump'tan heyecan uyandıran sözler: Bugün önemli bir açıklama yapacağım

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Trump&#039;tan heyecan uyandıran sözler: Bugün önemli bir açıklama yapacağım
Dünya Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta süren göçmen protestolarına karşı askeri üsten meydan okuyacağını duyurdu. Trump, "Fort Bragg askeri üssüne gidip çok önemli bir açıklama yapacağım" dedi.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

TRUMP: BUGÜN ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM

ABD'deki gerginlik devam ederken Başkan Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Fort Bragg askeri üssüne gidip çok önemli bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

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