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Husiler füzeyle İsrail'i vurdu! Ben Gurion Havalimanı yeniden uçuşlara kapatıldı

Kaynak: Dış Haberler
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Husiler füzeyle İsrail&#039;i vurdu! Ben Gurion Havalimanı yeniden uçuşlara kapatıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin ülke hava sahasında etkisiz hale getirildiğini, saldırı nedeniyle Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bir milyondan fazla İsrailli sığınaklara girdi; birçok bölgede hava saldırısı sirenleri çaldı.

Yemen'den fırlatılan balistik füze İsrail hava sahasını alarma geçirdi, ülkenin en büyük havalimanı Ben Gurion yeniden uçuşlara kapatıldı. 

HUSİ FÜZELERİ YENİDEN DEVREDE

Füzenin, Yemen’deki Husiler tarafından fırlatıldığı açıklandı. ABD ve İsrail saldırılarına rağmen Husiler, Gazze’deki Filistinlilere destek amacıyla İsrail’e yönelik füze atışlarına düzenli aralıklarla devam ediyor. 

İsrail ise bu saldırılara karşılık olarak daha önce Yemen’in Sana Havalimanı’na ve Kızıldeniz’deki Hudeyde ile Salif limanlarına misilleme saldırıları düzenlemişti.

"GAZZE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Husilerin askeri sözcüsü Seri,  ABD gemilerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul etmelerine rağmen, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını belirterek İsrail'e yönelik füze saldırılarına devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

 

Kaynak: Dış Haberler
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