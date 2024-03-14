OpenAl ve Figure ortaklığından doğan 'Figure 01' insan gibi konuşup sohbet ediyor

OpenAl ve Figure ortaklığı ile geliştirilen insansı robot Figure 01, yetenekleri ve konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Figure 01, yapay zeka desteğiyle tıpkı insan gibi karşısındaki kişiyle sohbet edebiliyor.

Figure, insansı robotların yeteneklerini geliştirmek için OpenAI ile yaptığı iş birliğinin ilk meyvesini verdi. İki dev şirketin katkılarıyla geliştirilen “Figure 01” sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanıtıldı. Videoda insansı robotun karşısındakiyle akıcı bir şekilde sohbet ettiği görüldü.

Figure, OpenAI ile stratejik bir iş birliği yaptığını duyurmuştu. Ortaklık, OpenAI'nin araştırma becerisini Figure'ün robotik uzmanlığıyla birleştirerek insansı robotlar için son teknoloji yapay zeka modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Figure, bugün Figure 01 insansı robotunun etkileyici bir videosunu yayınladı. İnanılmaz özelliklere sahip bu insansı bir robotun akıcı şekilde konuşması dikkat çekti. Figure 01, gelişmiş yapay zeka ile insan müdahalesine gerek kalmadan birtakım görevleri yerine getirebiliyor ve en fazla 44 kilo ağırlık taşıyor.

AKICI ŞEKİLDE SOHBET EDİYOR

OpenAI'nin geniş dil modellerinin gücünü kullanan Figure 01, insanlarla eksiksiz konuşmalar yapabiliyor. OpenAI modelleri çok modlu girdiyi de desteklediğinden, Figure 01'e üst düzey görsel ve dil zekası sağlıyor.

Videoda da anlaşılabileceği gibi, Figure 01 ne olduğunu hızlıca anlayabiliyor ve sesinize cevap verebiliyor. Söz konusu görüntülerde bir kişi robotla sohbet ediyor ve ona neye baktığını tanımlamasını istiyor. Sonrasında ondan yiyecek bir şey istiyor ve Figure 01 ona elma uzatıyor. Ardından çöpleri toplanması isteniyor ve bunu da başarıyla yapıyor.

Talimatları hızla uygulayan robot, bulaşıkları masadaki yerleşimine göre rafa koyuyor.

FIGURE 01 ÖZELLİKLERİ NELER?

İnsansı robot Figure 01’in ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor ama özellikleri kısaca şöyle tanıtılıyor:

Görsel deneyimini tanımlayabiliyor.

Gelecekteki eylemleri planlayabiliyor ve sağduyulu akıl yürütmeyi kullanabiliyor.

Hafızası üzerinde düşünebiliyor.

Gerekçesini sözlü olarak açıklayabiliyor.