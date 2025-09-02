ABD ordusu Karayipler'de gemi vurdu! "Ölümcül bir saldırı düzenledik"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan ve terör örgütü olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteline ait gemiyi vurduğunu açıkladı. Önceki günlerde Venezuela açıklarına denizaltı ve 7 savaş gemisi gönderen ABD, bu adımla uyuşturucu kaçakçılığını engellemeye çalıştığını iddia etmişti. Ayrıca ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başına kartel liderliği iddiasıyla tutuklanması karşılığında 50 milyon dolar ödül koydu.
ABD, uyuşturucu kartellerine yönelik sert adımlar atmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu taşıyan bir gemiyi vurduğunu duyurdu.
ABD'li Bakan Rubio, "ABD Başkanı Donald Trump’ın az önce duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi." dedi.
VENEZUELA AÇIKLARINA FİLO GÖNDERMİŞLERDİ
ABD, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermişti.
VENEZUELA DEVLET BAŞKANI'NIN BAŞINA 50 MİLYON DOLAR ÖDÜL
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığı yapan "Cartel de los Soles" adlı kartelin liderliğini yaptığını öne süren ABD, Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da Cartel de los Soles’i, 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' listesine almıştı.