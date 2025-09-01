ABD-Venezuela hattında savaş çanları! “Ayak basarsanız savaş çıkar!”

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD’nin Karayipler’deki askeri yığınağına tepki göstererek, ülkesinin Washington’un herhangi bir saldırısına karşı “tam anlamıyla hazır” olduğunu duyurdu.

4.500 ABD ASKERİ SINIRDA: KARAKAS ALARMDA

ABD Donanması, aralarında USS Lake Erie, USS Iwo Jima ve USS San Antonio gibi savaş gemilerinin de bulunduğu bir filo ile 2.000'den fazla deniz piyadesini Venezuela’ya yakın sularda konuşlandırdı.

Toplamda yaklaşık 4.500 Amerikan askeri personeli, "uyuşturucu kartellerine karşı operasyon" gerekçesiyle bölgede hazır bekliyor.

"AYAK BASARSANIZ SAVAŞIRIZ"

Padrino López, “Venezuela’ya ayak basmaya cesaret ederseniz savaşırız” ifadeleriyle ABD’ye net bir mesaj verdi. Açıklamayla eş zamanlı olarak, Venezuela’nın hava ve deniz sınırlarında devriyeler artırıldı, Kolombiya sınırına ise 15.000 asker gönderildi.

Ayrıca Devlet Başkanı Nicolás Maduro, paramiliter yapı olan Bolivarcı Ulusal Milislerin (MNB) güçlendirilmesi talimatını verdi.

LATİN AMERİKA AYAĞA KALKTI: BÖLGE MÜDAHALEYE KARŞI

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığı Latin Amerika ülkelerinden de tepki çekti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Washington’un manevralarını kınayarak, “bölgesel barışın tehdit altında olduğunu” belirtti.

TRUMP CEPHESİ: VENEZUELA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPIN!

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn, sosyal medyada “Venezuela’yı yeniden büyük yapın” çağrısında bulundu. Flynn, Maduro yönetiminin devrilmesini ve “teröristlerin sokaklardan temizlenmesini” istedi.

MADURO SEÇİMLE GELDİ, SAVAŞLA MI GİDECEK?

Washington, 2019'dan bu yana Nicolás Maduro'nun meşruiyetini tanımıyor.

Venezuela ise ABD’yi “rejim ihracı” ile suçladı.