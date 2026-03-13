Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Çok sayıda adayın başvurduğu alım sürecinde gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuruların 6 Mart 2026 tarihinde sona ermesinin ardından adaylar ''Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı bünyesindeki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Diyetisyen, büro personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ile çeşitli destek personeli pozisyonlarında personel görevlendirmesi yapılacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yerleştirmede istenen belgeler!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilmiş durumda.

Personel alımı sonuçları, açıklanmasının ardından adaylara duyurulacak. Adaylar sonuçları resmi platform üzerinden sorgulayabilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçlarının 13 Mart 2026 tarihinde başvuru süreci değerlendirmeleri bittikten sonra ilan edilmesi bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları ise https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim, https://www.meb.gov.tr/ ve/veya https://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden duyurulacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları adaylar tarafından Kariyer Kapısı platformu üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve e-Devlet bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRMEDE İSTENECEK BELGELER

a. Aşçı, Kat Görevlisi ve Destek Personeli (yardımcı hizmetler) adayları için MEB onaylı Hijyen

Belgesi.

b. Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve fotokopisi, özel

şartlarda belirtilen sağlık kurulu raporu.

c. Şoför adayları için C sınıfı sürücü belgesi ve fotokopisi, SRC-2 belgesi ve fotokopisi, geçerli

psikoteknik belgesi.

d. Kaloriferci adayları için MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası.

e. Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi.

f. 2024 KPSS sonuç belgesi.

g. 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).

h. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi.

i. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Askerlik Durum Belgesi.

j. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Adli Sicil Kayıt Belgesi.

k. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü Belgesi.

l. Sağlık Kurulu Raporu.

m. Mal Bildirim Formu.

n. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.

