Fenomende kara para da var rüşvet de! 154 yıl hapsi isteniyor

GAMZE ERDOĞAN - Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi “Neslim” adıyla tanınan Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güney’in de aralarında bulunduğu 26 kişi, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün ilk defa hâkim karşısına çıkarken, iddianamede; vergi kaçakçılığı, kara para aklama, naylon fatura düzenleme, rüşvet ve sahte belge kullanımı gibi toplam yedi ayrı suçlama yer alıyor.

Güngen için 154 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, güzellik merkezlerinde kullanılan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onaylı olduğu iddia edilen tıbbi cihazların, TİTCK mevzuatına uygunluğunun ciddi şekilde şüpheli olduğu belirtiliyor.

“CE” BELGESİ UYDURMUŞLAR

Cihazlara sahte CE belgeleri düzenlendiği, metal levha şeklinde CE etiketlerinin ürünlere sonradan eklendiği tespit edildi. Firma temsilcisi belgelerin yasal olduğunu savunurken, firmada grafiker olarak çalışan kişi belgeleri kendisinin hazırlayıp bastığını itiraf etti.

Firma mühendisi ise cihazların elektronik kartlarını ürettiğini, ancak hiçbir test yapılmadan piyasaya sürüldüğünü, CE etiketlerinin de sonradan eklendiğini söyledi. CE belgesinin kaynağı olarak gösterilen Neta Sertifikasyon Şirketi de mahkemeye sunduğu belgede, söz konusu cihazlar için doğrudan onay vermediklerini, yalnızca firmadan gelen beyana “uygundur” onayı verdiklerini açıkladı. Bu sürecin bir danışman aracılığıyla yürütüldüğü ve karşılığında 10 bin 500 TL + KDV ücret alındığı ifade edildi.