TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından dikkatler, gelecek yılki ekonomik beklentilere çevrildi. Bu yıl 22 bin 105 TL olan net asgari ücret, 2026 için %27 oranında artışla 28 bin 75 TL’ye yükseltildi. Artış oranının, bu yılki enflasyonun hemen altında kalması ancak gelecek yıl beklenen enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

SON ANKETTEKİ ÖNGÖRÜLER

TCMB tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketinin aralık ayı sonuçlarında; yıllık enflasyonun 2025 yıl sonunda ortalama %31,17 ve 12 ay sonrası için ise %23,35 olabileceği tahminleri öne çıkmıştı. TCMB, bu yılın son enflasyon raporunda ise 2026 TÜFE tahmin bandını %13-19 bandında korumuştu.

2026’da enflasyon ne olacak? Asgari ücret sonrası ilk tahminler

'ASGARİ' TAHMİNLERİ AŞTI

Aralarında JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley ve Deutsche Bank gibi küresel bankaların da yer aldığı kurumlar, asgari ücretin ağırlıklı olarak gelecek yıl %20-25 bandında artacağını öngörmüştü. Gerçekleşen %27 oranındaki zam, bu beklentilerin üzerinde geldi.

2026 TÜFE BEKLENTİLERİ

Asgari ücretin belli olmasının ardından gelecek yıl enflasyon beklentilerine dair ilk değerlendirmeler de geldi. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, brüt asgari ücretin de aynı oranda artışla 33 bin 30 TL olduğunu hatırlatarak, “Genel ekonomi için işveren maliyetindeki artış ise %30’a yakın olacaktır” paylaşımında bulundu ve bu düzenlemenin, yüzde 25 olarak belirledikleri 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini desteklediğini bildirdi.

KUR VE FAİZ ETKİSİ

İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan ise; %27 asgari ücret zammının yanında sepet kurda %19 artış, aylık ortalama %0,7 reel faiz, sıfır çıktı açığı (%3,7 büyüme), ortalama 61 dolar Brent petrol fiyatı ve %-3,1 kamu genel dengesini temel varsayımları arasında göstererek, gelecek yıl TÜFE’nin %20-%26 aralığında olabileceğini paylaştı. Özkan, “Aylık patikaya ilişkin mikro beklentilerimi yansıtan esas tahminim ise %24 ile, bu aralığın üst bandına daha yakın” ifadelerini kullandı.

